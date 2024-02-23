Васильева Мариамна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Мариамна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

28.03.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
С 1840 по 1850

Сын: Васильев Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Васильев Спиридон Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти и посемейного именного списка к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии. Также по окладн... Показать все
Бракосочетание
До 1840

Муж: Васильев Спиридон Иванович

Исходя из дат рождения детей
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Тергохова Сигклитикия Спиридоновна

Отец ребёнка: Васильев Спиридон Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из возраста, указанного в брачном обыске.
Рождение ребёнка
02.07.1860 ст.

Дочь: Марфа Спиридоновна

Отец ребёнка: Васильев Спиридон Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.10.1861 ст.

Дочь: Варвара Спиридоновна

Отец ребёнка: Васильев Спиридон Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
28.03.1904 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 3 о смерти 28 марта 1904 года крестьяской вдовы с. Верх-Чиковского Мариамны Герасимовны Васильевой. Умерла в 85 лет от старости.
Похороны
30.03.1904 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Исповедовал и приобщал священник. Похоронена на кладбище села Верх-Чиковского.
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