Васильева Мариамна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти28.03.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1819
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
С 1840 по 1850
Сын: Васильев Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Васильев Спиридон Иванович
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти и посемейного именного списка к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии. Также по окладн... Показать все
Бракосочетание
До 1840
Исходя из дат рождения детей
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Тергохова Сигклитикия Спиридоновна
Отец ребёнка: Васильев Спиридон Иванович
Исходя из возраста, указанного в брачном обыске.
Рождение ребёнка
02.07.1860 ст.
Дочь: Марфа Спиридоновна
Отец ребёнка: Васильев Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1861 ст.
Дочь: Варвара Спиридоновна
Отец ребёнка: Васильев Спиридон Иванович
Смерть
28.03.1904 ст.
Запись № 3 о смерти 28 марта 1904 года крестьяской вдовы с. Верх-Чиковского Мариамны Герасимовны Васильевой. Умерла в 85 лет от старости.
Похороны
30.03.1904 ст.
Исповедовал и приобщал священник. Похоронена на кладбище села Верх-Чиковского.