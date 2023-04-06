Дарья Петрова
Место рождения
Дата рождения17.03.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1835 ст.
Отец: Петр Симонов
Мать: Екатерина Трифонова
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Симонова с женой его Екатериной Трифоновою родилась дочь. Ей же имя наречено Дарья Помещицы Травиной деревни Патрушина крестьянин Евдоким Тим... Показать все
Смерть
Неизвестно