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Дарья Петрова

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

17.03.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1814 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
17.03.1835 ст.

Отец: Петр Симонов

Мать: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Симонова с женой его Екатериной Трифоновою родилась дочь. Ей же имя наречено Дарья Помещицы Травиной деревни Патрушина крестьянин Евдоким Тим... Показать все
Смерть
Неизвестно
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