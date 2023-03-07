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Петр Симонов

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Симеон Харлампиев

Мать: Ирина Аникеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
25.01.1828

Жена: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деоевни Трищелинки крестьянский сын Петр Симеонов 16-ти лет венчан Экономического ведомства деревни Суседна С крестьянской дочерью девицей Екатериной Трифоновой 20-ти лет первым бр... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1829 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Петра Симеонова с женою его Екатериною Трифановою родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокоровкин... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1830 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Петра Симеонова с женою его Екатериною Трифановою родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокоровкин... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1832 ст.

Дочь: Гликерия Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Петра Симеонова с женою его Екатериною Трифановою родися дочь. Ей же имя наречено Гликерия Восприимниками были Экономического ведомства деревни Сус... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1835 ст.

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Симонова с женой его Екатериной Трифоновою родилась дочь. Ей же имя наречено Дарья Помещицы Травиной деревни Патрушина крестьянин Евдоким Тим... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1837 ст.

Дочь: Ефросинья Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Симонова с женой его Екатериной Трифоновою родилась дочь. Ей же имя наречено Ефросинья Помещицы Травиной деревни Патрушина крестьянин Евдоким... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Афанасий Петров

Мать ребёнка: Екатерина Трифонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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