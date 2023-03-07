Петр Симонов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: Симеон Харлампиев
Мать: Ирина Аникеева
Бракосочетание
25.01.1828
Жена: Екатерина Трифонова
Удельного ведомства деоевни Трищелинки крестьянский сын Петр Симеонов 16-ти лет венчан Экономического ведомства деревни Суседна С крестьянской дочерью девицей Екатериной Трифоновой 20-ти лет первым бр... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1829 ст.
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Петра Симеонова с женою его Екатериною Трифановою родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокоровкин... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1830 ст.
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Петра Симеонова с женою его Екатериною Трифановою родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокоровкин... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1832 ст.
Дочь: Гликерия Петрова
Мать ребёнка: Екатерина Трифонова
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Петра Симеонова с женою его Екатериною Трифановою родися дочь. Ей же имя наречено Гликерия Восприимниками были Экономического ведомства деревни Сус... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Екатерина Трифонова
Рождение ребёнка
17.03.1835 ст.
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Екатерина Трифонова
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Симонова с женой его Екатериной Трифоновою родилась дочь. Ей же имя наречено Дарья Помещицы Травиной деревни Патрушина крестьянин Евдоким Тим... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1837 ст.
Дочь: Ефросинья Петрова
Мать ребёнка: Екатерина Трифонова
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Симонова с женой его Екатериной Трифоновою родилась дочь. Ей же имя наречено Ефросинья Помещицы Травиной деревни Патрушина крестьянин Евдоким... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Екатерина Трифонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Афанасий Петров
Мать ребёнка: Екатерина Трифонова
Смерть
Неизвестно