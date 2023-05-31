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Панферов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панферов Иван Ильич

Мать: Панферова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панферов Константин Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва