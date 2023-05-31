Панферов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панферов Иван Ильич
Мать: Панферова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панферов Константин Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва