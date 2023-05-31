Панферова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Матвеева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Панферов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панферов Николай Иванович
Отец ребёнка: Панферов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панферов Александр Иванович
Отец ребёнка: Панферов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панферов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Панферов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панферов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Панферов Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панферов Иван Ильич
Место жительства
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область