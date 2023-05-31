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Панферова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Матвеева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Панферов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панферов Николай Иванович

Отец ребёнка: Панферов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панферов Александр Иванович

Отец ребёнка: Панферов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панферов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Панферов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панферов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Панферов Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панферов Иван Ильич

Место жительства
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область