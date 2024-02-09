Паневин Федор Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
Около 1885 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
01.10.1904 ст.
Бракосочетание: 14(01).10.1904, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Свидетели: Паневин Николай Иванов, Подвигин Семен Григорьев. Покровская церковь. Ссылки на источн... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1905 ст.
Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.
Дочь: Паневина Мария Федорова
Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
01.12.1907 ст.
Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д3_0234.jpg.
Рождение ребёнка
24.06.1909 ст.
Дочь: Паневина Анна Федорова
Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д4_0017.jpg
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.
Сын: Паневин Петр Федоров
Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева
25(12).09.1912, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д4_0124.jpg.
Рождение ребёнка
09.09.1914 ст.
Дочь: Паневина Вера Федорова
Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д5_0014.jpg, цитата: "Покровская церковь с.Беловка Усманский уезд Тамбовская губерния "
Смерть
Неизвестно