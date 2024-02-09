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Паневин Федор Степанов

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: Панёвин Стефан (Степан) Иванов

Мать: Паневина Параскева Димитриева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
01.10.1904 ст.

Жена: Паневина Гликерия Димитриева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание: 14(01).10.1904, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Свидетели: Паневин Николай Иванов, Подвигин Семен Григорьев. Покровская церковь. Ссылки на источн... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1905 ст.

Сын: Паневин Иоанн Федоров

Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.

Дочь: Паневина Мария Федорова

Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
01.12.1907 ст.

Сын: Паневин Николай Федоров

Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д3_0234.jpg.
Рождение ребёнка
24.06.1909 ст.

Дочь: Паневина Анна Федорова

Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д4_0017.jpg
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.

Сын: Паневин Петр Федоров

Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.

Сын: Паневин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
25(12).09.1912, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д4_0124.jpg.
Рождение ребёнка
09.09.1914 ст.

Дочь: Паневина Вера Федорова

Мать ребёнка: Паневина Гликерия Димитриева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д5_0014.jpg, цитата: "Покровская церковь с.Беловка Усманский уезд Тамбовская губерния "
Смерть
Неизвестно
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