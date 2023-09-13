Векова Иссония
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1960
Дочь: Кудряшова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Веков Василий Ильич
Рождение ребёнка
22.10.1960
Отец ребёнка: Веков Василий Ильич
Рождение ребёнка
14.04.1965
Отец ребёнка: Веков Василий Ильич
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.10.1967
Отец ребёнка: Веков Василий Ильич
Рождение ребёнка
18.08.1970
Сын: Веков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Веков Василий Ильич
Рождение ребёнка
16.03.1973
Дочь: Васильева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Веков Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веков Василий Ильич