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Векова Иссония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1960

Дочь: Кудряшова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Веков Василий Ильич

Рождение ребёнка
22.10.1960

Сын: Веков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Веков Василий Ильич

Рождение ребёнка
14.04.1965

Сын: Веков Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Веков Василий Ильич

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.10.1967

Сын: Веков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Веков Василий Ильич

Рождение ребёнка
18.08.1970

Сын: Веков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Веков Василий Ильич

Рождение ребёнка
16.03.1973

Дочь: Васильева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Веков Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веков Василий Ильич

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