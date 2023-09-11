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Веков Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веков Илья Осипович

Мать: Векова жена Ильи

Рождение ребёнка
11.03.1960

Дочь: Кудряшова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Векова Иссония

Рождение ребёнка
22.10.1960

Сын: Веков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Векова Иссония

Рождение ребёнка
14.04.1965

Сын: Веков Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Векова Иссония

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.10.1967

Сын: Веков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Векова Иссония

Рождение ребёнка
18.08.1970

Сын: Веков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Векова Иссония

Рождение ребёнка
16.03.1973

Дочь: Васильева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Векова Иссония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векова Иссония

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