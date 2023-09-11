Веков Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веков Илья Осипович
Мать: Векова жена Ильи
Рождение ребёнка
11.03.1960
Дочь: Кудряшова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Векова Иссония
Рождение ребёнка
22.10.1960
Мать ребёнка: Векова Иссония
Рождение ребёнка
14.04.1965
Мать ребёнка: Векова Иссония
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.10.1967
Мать ребёнка: Векова Иссония
Рождение ребёнка
18.08.1970
Сын: Веков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Векова Иссония
Рождение ребёнка
16.03.1973
Дочь: Васильева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Векова Иссония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Векова Иссония