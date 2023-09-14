Веков Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1967
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1967
Отец: Веков Василий Ильич
Мать: Векова Иссония
Рождение ребёнка
15.04.1993
Дочь: Векова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Векова Галина
Рождение ребёнка
13.05.1995
Дочь: Векова Алина Юрьевна
Мать ребёнка: Векова Галина
Рождение ребёнка
11.01.1999
Мать ребёнка: Векова Галина
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Векова Галина