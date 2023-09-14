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Веков Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1967

Отец: Веков Василий Ильич

Мать: Векова Иссония

Рождение ребёнка
15.04.1993

Дочь: Векова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Векова Галина

Рождение ребёнка
13.05.1995

Дочь: Векова Алина Юрьевна

Мать ребёнка: Векова Галина

Рождение ребёнка
11.01.1999

Сын: Веков Валерий Юрьевич

Мать ребёнка: Векова Галина

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векова Галина

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