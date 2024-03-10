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Орловский Евгений Пантелеймонович

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Место рождения

Ленинградская обл., г. Петергоф

Дата рождения

13.12.1907

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1907

Отец: Орловский Пантелеймон Михайлович

Мать: Орловская Анастасия Федоровна

Ленинградская обл., г. Петергоф
Рождение ребёнка
06.08.1933

Дочь: Ляшкевич Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Орловская Елена Петровна

Развод
С 1953 по 1955

Жена: Орловская Елена Петровна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Орловская Нина Михайловна

Мать ребёнка: Орловская Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Елена Петровна

Смерть
1993
Москва, город федерального значения Москва
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