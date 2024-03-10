Орловский Евгений Пантелеймонович
Место рожденияЛенинградская обл., г. Петергоф
Дата рождения13.12.1907
Дата смерти1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1907
Ленинградская обл., г. Петергоф
Рождение ребёнка
06.08.1933
Дочь: Ляшкевич Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Орловская Елена Петровна
Развод
С 1953 по 1955
Жена: Орловская Елена Петровна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Орловская Нина Михайловна
Мать ребёнка: Орловская Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орловская Елена Петровна
Смерть
1993
Москва, город федерального значения Москва