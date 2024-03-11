Орловская (Копылова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловская (Копылова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1907

Сын: Орловский Евгений Пантелеймонович

Отец ребёнка: Орловский Пантелеймон Михайлович

Ленинградская обл., г. Петергоф
Рождение ребёнка
09.08.1910

Дочь: Богородицкая Вера Михайловна

Отец ребёнка: Орловский Пантелеймон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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