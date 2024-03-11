Орловская (Копылова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Федор
Рождение ребёнка
13.12.1907
Сын: Орловский Евгений Пантелеймонович
Отец ребёнка: Орловский Пантелеймон Михайлович
Ленинградская обл., г. Петергоф
Рождение ребёнка
09.08.1910
Дочь: Богородицкая Вера Михайловна
Отец ребёнка: Орловский Пантелеймон Михайлович
Смерть
Неизвестно