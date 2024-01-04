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Костицына Елизавета Алексеевна

Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1796 ст.

Муж: Костицын Федор Михайлович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Флоро-Лаврской церкви, назначенный во священника Федор Михайлов понял за собой города Грязовца, после драгуна Алексея Сергеева, дочь его родную Елизавету, оба первым браком.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Костицына Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Костицын Федор Михайлович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Костицына Анна Федоровна

Отец ребёнка: Костицын Федор Михайлович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Костицына Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Костицын Федор Михайлович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Костицын Николай Федорович

Отец ребёнка: Костицын Федор Михайлович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1815 ст.

Дочь: Костицына Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Костицын Федор Михайлович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: дочь его Пелагия Федорова.
Смерть
Неизвестно
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