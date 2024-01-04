Костицына Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1796 ст.
Флоро-Лаврской церкви, назначенный во священника Федор Михайлов понял за собой города Грязовца, после драгуна Алексея Сергеева, дочь его родную Елизавету, оба первым браком.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Костицына Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Костицын Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Костицына Анна Федоровна
Отец ребёнка: Костицын Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Костицына Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Костицын Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Костицын Николай Федорович
Отец ребёнка: Костицын Федор Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1815 ст.
Дочь: Костицына Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Костицын Федор Михайлович
Восприемник: дочь его Пелагия Федорова.
Смерть
Неизвестно