Корень Тимур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорень Тимур

Корень Тимур

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1995

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1969 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1995

Отец: Корень Евгений

Мать: Татьяна

Бракосочетание
10.06.2017

Жена: Корень Влада

Рождение ребёнка
10.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корень Влада

Рождение ребёнка
17.03.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корень Влада

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close