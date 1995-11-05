Корень Тимур
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1995
Отец: Корень Евгений
Мать: Татьяна
Бракосочетание
10.06.2017
Жена: Корень Влада
Рождение ребёнка
10.06.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корень Влада
Рождение ребёнка
17.03.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корень Влада