Корень (Аниканова) Влада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корень (Аниканова) Влада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1995 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.06.2017

Муж: Корень Тимур

Рождение ребёнка
10.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корень Тимур

Рождение ребёнка
17.03.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корень Тимур

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