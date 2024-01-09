Корень (Аниканова) Влада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.06.2017
Муж: Корень Тимур
Рождение ребёнка
10.06.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корень Тимур
Рождение ребёнка
17.03.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корень Тимур