Корень Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1971
Отец: Корень Вячеслав
Мать: Чухачева Виктория
Рождение ребёнка
05.12.1991
Дочь: Иванцова Анастасия
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
05.11.1995
Сын: Корень Тимур
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
07.09.2004
Сын: Корень Елисей
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
02.04.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
17.11.2021
Жена: Татьяна
Пятигорск, Ставропольский край, Россия