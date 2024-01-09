Корень Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорень Евгений

Корень Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1969 г.р.

Дети

1991 г.р.
1995 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1971

Отец: Корень Вячеслав

Мать: Чухачева Виктория

Рождение ребёнка
05.12.1991

Дочь: Иванцова Анастасия

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
05.11.1995

Сын: Корень Тимур

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
07.09.2004

Сын: Корень Елисей

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
02.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
17.11.2021

Жена: Татьяна

Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close