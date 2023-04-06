Верещагина Анна Чуднова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти28.06.1905
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Чуднов Дмитрий Федорович
Мать: Чуднова Евдокия Павловна
Сын: Верещагин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович
Сын: Верещагин Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович
Сын: Верещагин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович
Сын: Верещагин Иван Филиппович
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович
Дочь: Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович
Сын: Верещагин Федор Филиппович
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович
Дочь: Солдаткина Акилина Верещагина
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович
Сын: Верещагин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович
Сын: Верещагин Яков Филиппович
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович