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Верещагина Анна Чуднова

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Место рождения

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

28.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Чуднов Дмитрий Федорович

Мать: Чуднова Евдокия Павловна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1869

Муж: Верещагин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1871

Сын: Верещагин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1872

Сын: Верещагин Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1875

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1876

Сын: Верещагин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1880

Сын: Верещагин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1882

Дочь: Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1884

Сын: Верещагин Федор Филиппович

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Солдаткина Акилина Верещагина

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Верещагин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Верещагин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1893

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Верещагин Филипп Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
28.06.1905
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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