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Верещагин Иван Филиппович

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

15.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1880

Отец: Верещагин Филипп Иванович

Мать: Верещагина Анна Чуднова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.01.1900

Жена: Верещагина Анна Соснина

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1901

Сын: Верещагин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Верещагина Анна Соснина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1905

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Верещагина Анна Соснина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1907

Сын: Верещагин Александр Иванович

Мать ребёнка: Верещагина Анна Соснина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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