Верещагин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения15.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1880
Отец: Верещагин Филипп Иванович
Мать: Верещагина Анна Чуднова
Бракосочетание
12.01.1900
Жена: Верещагина Анна Соснина
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1901
Сын: Верещагин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Верещагина Анна Соснина
Рождение ребёнка
08.04.1905
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Верещагина Анна Соснина
Рождение ребёнка
24.08.1907
Сын: Верещагин Александр Иванович
Мать ребёнка: Верещагина Анна Соснина
Смерть
Неизвестно