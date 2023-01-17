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Верещагина Анна Соснина

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

06.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1883

Отец: Соснин Кирилл Николаевич

Мать: Соснина Ефимия Верещагина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.01.1900

Муж: Верещагин Иван Филиппович

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1901

Сын: Верещагин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Верещагин Иван Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1905

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Верещагин Иван Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1907

Сын: Верещагин Александр Иванович

Отец ребёнка: Верещагин Иван Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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