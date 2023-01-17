Верещагина Анна Соснина
Место рождения
Дата рождения06.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1883
Бракосочетание
12.01.1900
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1901
Сын: Верещагин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Верещагин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
08.04.1905
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Верещагин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
24.08.1907
Сын: Верещагин Александр Иванович
Отец ребёнка: Верещагин Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно