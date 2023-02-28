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Чуднов Дмитрий Федорович

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Место рождения

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Верещагина Анна Чуднова

Мать ребёнка: Чуднова Евдокия Павловна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1864

Дочь: Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Чуднова Евдокия Павловна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1865

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Чуднова Евдокия Павловна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуднов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Чуднова Евдокия Павловна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуднова Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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