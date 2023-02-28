Чуднов Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Верещагина Анна Чуднова
Мать ребёнка: Чуднова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
05.02.1864
Дочь: Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Чуднова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
01.07.1865
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Чуднова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуднов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чуднова Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуднова Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно