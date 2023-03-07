Верещагин Дмитрий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагин Дмитрий Филиппович

Верещагин Дмитрий Филиппович

avatar

Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

25.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1876

Отец: Верещагин Филипп Иванович

Мать: Верещагина Анна Чуднова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1894

Жена: Верещагина Прасковья Курепова

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Курепова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Верещагин Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Курепова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1908

Сын: Верещагин Вов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Курепова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close