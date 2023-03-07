Верещагин Дмитрий Филиппович
Место рождения
Дата рождения25.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1876
Отец: Верещагин Филипп Иванович
Мать: Верещагина Анна Чуднова
Бракосочетание
11.?.1894
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Курепова
Рождение ребёнка
05.07.1905
Сын: Верещагин Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Курепова
Рождение ребёнка
25.04.1908
Сын: Верещагин Вов Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Курепова
Смерть
Неизвестно