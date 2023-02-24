Верещагина Прасковья Курепова
Место рожденияСело Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Курепов Николай
Мать: не указана
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1894
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Верещагин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
05.07.1905
Сын: Верещагин Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Верещагин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
25.04.1908
Сын: Верещагин Вов Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Верещагин Дмитрий Филиппович
Смерть
Неизвестно