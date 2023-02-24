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Верещагина Прасковья Курепова

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Место рождения

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Курепов Николай

Мать: не указана

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1894

Муж: Верещагин Дмитрий Филиппович

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Верещагин Дмитрий Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Верещагин Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Верещагин Дмитрий Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1908

Сын: Верещагин Вов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Верещагин Дмитрий Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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