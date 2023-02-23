Курепов Николай
Место рожденияСело Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Верещагина Прасковья Курепова
Мать ребёнка: не указана
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно