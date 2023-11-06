Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.

Сын: Георгий Давидович

Отец ребёнка: Давид Фёдорович

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1829 ст.

Дочь: Наталья Давыдовна

Отец ребёнка: Давид Фёдорович

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1832 ст.

Сын: Мефодий Давидович

Отец ребёнка: Давид Фёдорович

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давид Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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