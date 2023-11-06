Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.
Сын: Георгий Давидович
Отец ребёнка: Давид Фёдорович
Рождение ребёнка
08.08.1829 ст.
Дочь: Наталья Давыдовна
Отец ребёнка: Давид Фёдорович
Рождение ребёнка
11.06.1832 ст.
Сын: Мефодий Давидович
Отец ребёнка: Давид Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давид Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно