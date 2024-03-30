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Георгий Давидович

Место рождения

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

01.04.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1822 ст.

Отец: Давид Фёдорович

Мать: Евдокия Андреевна

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Крещение
05.04.1822 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Того же помещика и деревни крестьянин Матвей Ильин и крестьянская жена вдова Мария Родионова
Место жительства
Неизвестно
Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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