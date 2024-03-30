Георгий Давидович
Место рождения
Дата рождения01.04.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1822 ст.
Отец: Давид Фёдорович
Мать: Евдокия Андреевна
Крещение
05.04.1822 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Того же помещика и деревни крестьянин Матвей Ильин и крестьянская жена вдова Мария Родионова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно