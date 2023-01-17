Бражко (Лагунова) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1924
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бражко Георгий Григорьевич
Смерть
1993
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область