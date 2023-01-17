Бражко (Лагунова) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражко (Лагунова) Галина Григорьевна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

17.05.1924

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бражко Георгий Григорьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
1993
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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