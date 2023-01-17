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Бражко Георгий Григорьевич

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Место рождения

Изюм, Харківська область

Дата рождения

10.04.1921

Дата смерти

29.01.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
29.01.1921
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Похоронен на Братском кладбище
Рождение
10.04.1921

Отец: не указан

Мать: Бражко Елизавета Александровна

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
10.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бражко Галина Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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