Бражко Георгий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1921
Дата смерти29.01.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
29.01.1921
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Похоронен на Братском кладбище
Рождение
10.04.1921
Отец: не указан
Рождение ребёнка
10.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бражко Галина Григорьевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область