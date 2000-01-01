Михайлов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.?

Дочь: Яковлева Любовь Антоновна

Мать ребёнка: Михайлова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай Антонович

Мать ребёнка: Михайлова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Валентина Антоновна

Мать ребёнка: Михайлова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Василий Антонович

Мать ребёнка: Михайлова Анна

Смерть
Неизвестно
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