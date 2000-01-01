Михайлов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.?
Дочь: Яковлева Любовь Антоновна
Мать ребёнка: Михайлова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Николай Антонович
Мать ребёнка: Михайлова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Валентина Антоновна
Мать ребёнка: Михайлова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Василий Антонович
Мать ребёнка: Михайлова Анна
Смерть
Неизвестно