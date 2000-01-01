Михайлова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.?

Дочь: Яковлева Любовь Антоновна

Отец ребёнка: Михайлов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай Антонович

Отец ребёнка: Михайлов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Михайлов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Василий Антонович

Отец ребёнка: Михайлов Антон

Смерть
Неизвестно
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