Яковлева (Михайлова) Любовь Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Михайлова) Любовь Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?

Отец: Михайлов Антон

Мать: Михайлова Анна

Рождение ребёнка
26.09.1959

Сын: Яковлев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
11.08.?

Сын: Яковлев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно
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