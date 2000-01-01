Яковлева (Михайлова) Любовь Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?
Отец: Михайлов Антон
Мать: Михайлова Анна
Рождение ребёнка
26.09.1959
Сын: Яковлев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
11.08.?
Сын: Яковлев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Петрович
Смерть
Неизвестно