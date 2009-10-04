Назарова Лидия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1916
Дата смерти04.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1916
Отец: Назаров Дмитрий Иванович
Мать: Софья Петровна
Рождение ребёнка
22.01.1940
Сын: Сапожников Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Сапожников Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1941
Сын: Сапожников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сапожников Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1951
Сын: Сапожников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сапожников Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2009