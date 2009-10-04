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Назарова Лидия Дмитриевна

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

06.03.1916

Дата смерти

04.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1916

Отец: Назаров Дмитрий Иванович

Мать: Софья Петровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
22.01.1940

Сын: Сапожников Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Сапожников Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1941

Сын: Сапожников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сапожников Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1951

Сын: Сапожников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сапожников Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Николай Иванович

Смерть
04.10.2009