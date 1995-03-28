Сапожников Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1909
Дата смерти28.03.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1940
Сын: Сапожников Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Назарова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.11.1941
Сын: Сапожников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Назарова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.02.1951
Сын: Сапожников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Назарова Лидия Дмитриевна
Смерть
28.03.1995