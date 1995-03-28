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Сапожников Николай Иванович

Место рождения

Раздолье, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

19.12.1909

Дата смерти

28.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Раздолье, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.01.1940

Сын: Сапожников Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Назарова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.11.1941

Сын: Сапожников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Назарова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.02.1951

Сын: Сапожников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Назарова Лидия Дмитриевна

Смерть
28.03.1995

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