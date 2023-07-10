Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1916
Дочь: Назарова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Иванович
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область