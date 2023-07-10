Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофья Петровна

Софья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1916

Дочь: Назарова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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