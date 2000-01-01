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Воробьев Олег Иванович
Воробьев Олег Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.1977
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Иван Петрович
1954 г.р.
Мать
Воробьева (Попова) Валентина Васильевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1977
Отец:
Воробьев Иван Петрович
Мать:
Воробьева Валентина Васильевна
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