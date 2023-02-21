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Воробьев Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1954

Отец: Воробьев Петр Иванович

Мать: Воробьева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1977

Сын: Воробьев Олег Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
10.11.1978

Сын: Воробьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Валентина Васильевна

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