Воробьев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1954
Отец: Воробьев Петр Иванович
Мать: Воробьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1977
Мать ребёнка: Воробьева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
10.11.1978
Мать ребёнка: Воробьева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно