Воробьева (Попова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1977
Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1978
Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно