Воробьева (Попова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Попова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1977

Сын: Воробьев Олег Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.11.1978

Сын: Воробьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Иван Петрович

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