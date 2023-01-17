Чичерин Александр Николаевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1752
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Российская Империя
Бракосочетание
1786
Вознесенская в Адмиралтейских Слободах церковь
Рождение ребёнка
05.02.1789
Сын: Чичерин Пётр Александрович
Мать ребёнка: Чичерина Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1790
Дочь: Миркович Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Чичерина Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Чичерин Александр Александрович
Мать ребёнка: Чичерина Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичерина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Чичерина Елизавета Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор, офицер
Смерть
1830
Николо-Жупань, Одоевский муниципальный район, Тульская область