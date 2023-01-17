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Чичерин Александр Николаевич

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1752

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Чичерин Николай Иванович

Мать: Чичерина Мария Александровна

Российская Империя
Бракосочетание
1786

Жена: Чичерина Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Вознесенская в Адмиралтейских Слободах церковь
Рождение ребёнка
05.02.1789

Сын: Чичерин Пётр Александрович

Мать ребёнка: Чичерина Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1790

Дочь: Миркович Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Чичерина Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Чичерин Александр Александрович

Мать ребёнка: Чичерина Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичерина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Чичерина Елизавета Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор, офицер
Смерть
1830
Николо-Жупань, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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