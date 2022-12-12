Чичерина (Демидова) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения14.06.1765
Дата смерти22.04.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
16.06.1765
Вознесенская в Адмиралтейских Слободах церковь
Бракосочетание
1786
Вознесенская в Адмиралтейских Слободах церковь
Рождение ребёнка
05.02.1789
Сын: Чичерин Пётр Александрович
Отец ребёнка: Чичерин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1790
Дочь: Миркович Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Чичерин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Чичерин Александр Александрович
Отец ребёнка: Чичерин Александр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
писательница, переводчица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичерина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Чичерин Александр Николаевич
Смерть
22.04.1834
Николо-Жупань, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Похороны
24.04.1834
Церковь Николая Чудотворца - придел Святого Князя Александра Невского, Село Николо-Жупань, Тульская Губерния, Российская Империя