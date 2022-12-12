Чичерина (Демидова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичерина (Демидова) Елизавета Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.06.1765

Дата смерти

22.04.1834

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
16.06.1765
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Вознесенская в Адмиралтейских Слободах церковь
Бракосочетание
1786

Муж: Чичерин Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Вознесенская в Адмиралтейских Слободах церковь
Рождение ребёнка
05.02.1789

Сын: Чичерин Пётр Александрович

Отец ребёнка: Чичерин Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1790

Дочь: Миркович Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Чичерин Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Чичерин Александр Александрович

Отец ребёнка: Чичерин Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
писательница, переводчица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичерина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Чичерин Александр Николаевич

Смерть
22.04.1834
Николо-Жупань, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Похороны
24.04.1834
Церковь Николая Чудотворца - придел Святого Князя Александра Невского, Село Николо-Жупань, Тульская Губерния, Российская Империя
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