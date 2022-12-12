Николо-Жупань
Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3336Никольское (Жупань), с. вл.при р. Упе.32135190174Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
931. Никольское-Жупань, село бывшее владельческое, при речке Упе, дворов 27, жителей 285, волостное правление (уездный город в 3 верстах), церковь православная. В 4 верст Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8346Николо-Жупаньсело53°58'с.ш.36°39'в.д.N-37-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70636475146с Николо-Жупаньсело