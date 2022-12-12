село Николо-Жупань, село Николо-Жупань, Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Николо-Жупань

Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Одоевский уезд
3336Никольское (Жупань), с. вл.при р. Упе.32135190174Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Одоевский уезд, Никольская Жупань волость
931. Никольское-Жупань, село бывшее владельческое, при речке Упе, дворов 27, жителей 285, волостное правление (уездный город в 3 верстах), церковь православная. В 4 верст Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Одоевский район
8346Николо-Жупаньсело53°58'с.ш.36°39'в.д.N-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Одоевский муниципальный район, Южно-Одоевское сельское поселение
70636475146с Николо-Жупаньсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close