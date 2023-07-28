Анна Макарова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1883
Сын: Крепышев Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Фролов
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.12.1887
Отец ребёнка: Иван Фролов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фролов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фролов
Смерть
Неизвестно