Анна Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Макарова

Анна Макарова

Место рождения

Трухино, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Трухино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1883

Сын: Крепышев Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Фролов

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.12.1887

Сын: Крепышев Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Фролов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фролов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фролов

Смерть
Неизвестно