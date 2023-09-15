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Крепышев Александр Иванович

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

13.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1883

Отец: Иван Фролов

Мать: Анна Макарова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.05.1911 ст.

Сын: Крепышев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.02.1913 ст.

Сын: Крепышев Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Крепышев Николай Александрович

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Крепышев Василий Александрович

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Крепышев Федор Александрович

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шавинская Мария Александровна

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Даниловна

Смерть
Неизвестно
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