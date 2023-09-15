Крепышев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения13.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1883
Отец: Иван Фролов
Мать: Анна Макарова
Рождение ребёнка
09.05.1911 ст.
Сын: Крепышев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
22.02.1913 ст.
Сын: Крепышев Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Крепышев Николай Александрович
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Крепышев Василий Александрович
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Крепышев Федор Александрович
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шавинская Мария Александровна
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно