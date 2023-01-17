Шаймуратов Мингажетдин
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Шаймуратов Фахрислам
Мать: Шаймуратова Сабира
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Бибитаифа
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шаймуратов Минигали
Мать ребёнка: Бибитаифа
Рождение ребёнка
1902
Сын: Фахрисламов Абдулла
Мать ребёнка: Бибитаифа
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно