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Шаймуратов Мингажетдин

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Место рождения

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Шаймуратов Фахрислам

Мать: Шаймуратова Сабира

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Фахрисламов Ахмет-Гарей

Мать ребёнка: Бибитаифа

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шаймуратов Минигали

Мать ребёнка: Бибитаифа

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Фахрисламов Абдулла

Мать ребёнка: Бибитаифа

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Галима

Мать ребёнка: Бибитаифа

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камиля

Мать ребёнка: Бибитаифа

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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