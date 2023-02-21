Бибитаифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибитаифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Фахрисламов Ахмет-Гарей

Отец ребёнка: Шаймуратов Мингажетдин

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шаймуратов Минигали

Отец ребёнка: Шаймуратов Мингажетдин

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Фахрисламов Абдулла

Отец ребёнка: Шаймуратов Мингажетдин

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Галима

Отец ребёнка: Шаймуратов Мингажетдин

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камиля

Отец ребёнка: Шаймуратов Мингажетдин

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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