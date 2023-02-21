Бибитаифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Шаймуратов Мингажетдин
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шаймуратов Минигали
Отец ребёнка: Шаймуратов Мингажетдин
Рождение ребёнка
1902
Сын: Фахрисламов Абдулла
Отец ребёнка: Шаймуратов Мингажетдин
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Галима
Отец ребёнка: Шаймуратов Мингажетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камиля
Отец ребёнка: Шаймуратов Мингажетдин
Смерть
Неизвестно