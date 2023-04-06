Жилин Антон Тихонович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Жилин Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Жилина Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Жилин Петр Антонович
Мать ребёнка: Жилина Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Жилин Иван Антонович
Мать ребёнка: Жилина Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Жилин Иван Антонович
Мать ребёнка: Жилина Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Жилина Анна Парамоновна
Смерть
Неизвестно