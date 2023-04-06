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Жилин Антон Тихонович

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Место рождения

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Жилин Тихон

Мать: не указана

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Жилин Роман Антонович

Мать ребёнка: Жилина Анна Парамоновна

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Жилин Петр Антонович

Мать ребёнка: Жилина Анна Парамоновна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Жилин Иван Антонович

Мать ребёнка: Жилина Анна Парамоновна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Жилин Иван Антонович

Мать ребёнка: Жилина Анна Парамоновна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Жилина Анна Парамоновна

Смерть
Неизвестно
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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