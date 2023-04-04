Жилин Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилин Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Жилин Антон Тихонович

Мать: Жилина Анна Парамоновна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Жилин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Жилина Пелагея Филипповна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Жилин Игнат Иванович

Мать ребёнка: Жилина Пелагея Филипповна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Жилин Трофим Иванович

Мать ребёнка: Жилина Пелагея Филипповна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Пелагея Филипповна

Смерть
Неизвестно
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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