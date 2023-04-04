Жилин Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Жилин Антон Тихонович
Мать: Жилина Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Жилина Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Жилин Игнат Иванович
Мать ребёнка: Жилина Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Жилина Пелагея Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно