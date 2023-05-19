Шумилина Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Шумилин Дмитрий Иоаннов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Шумилин Дмитрий Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно