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Шумилина Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шумилин Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Шумилин Дмитрий Иоаннов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шумилин Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Шумилин Дмитрий Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилин Дмитрий Иоаннов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно