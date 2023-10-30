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Козьяков Димитрий Данилов

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Козьяков Даниил Яковлев

Мать: Козьякова Феодосия Иванова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.12.1907

Жена: Козьякова Анна Михайлова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Козьяков Михаил Димитриев

Мать ребёнка: Козьякова Анна Михайлова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1912

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Козьякова Анна Михайлова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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