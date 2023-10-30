Козьяков Димитрий Данилов
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
01.12.1907
Жена: Козьякова Анна Михайлова
Покровская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1908
Сын: Козьяков Михаил Димитриев
Мать ребёнка: Козьякова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
21.07.1912
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Козьякова Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно