Козьякова (Саввина) Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Саввин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
01.12.1907
Покровская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1908
Сын: Козьяков Михаил Димитриев
Отец ребёнка: Козьяков Димитрий Данилов
Рождение ребёнка
21.07.1912
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Козьяков Димитрий Данилов
Смерть
Неизвестно