Козьякова (Саввина) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьякова (Саввина) Анна Михайлова

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Саввин Михаил

Мать: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.12.1907

Муж: Козьяков Димитрий Данилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Козьяков Михаил Димитриев

Отец ребёнка: Козьяков Димитрий Данилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1912

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Козьяков Димитрий Данилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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