Санников Федор Назаров
Место рождениядер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Назар Леонтьев
Мать: не указана
дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Меланья Алексеева
дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Меланья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Меланья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Смерть
1799