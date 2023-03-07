Санников Федор Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанников Федор Назаров

Санников Федор Назаров

avatar

Место рождения

дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Назар Леонтьев

Мать: не указана

дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Меланья Алексеева

дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Санников Федор Федоров

Мать ребёнка: Меланья Алексеева

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Санников Гаврила Федоров

Мать ребёнка: Меланья Алексеева

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Смерть
1799
Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close