Назар Леонтьев
Место рождениясело Белогродня, Малыковская волость, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Леонтий Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Иван Назаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Тимофей Назаров
Мать ребёнка: не указана
Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Иван (Мл) Назаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Пелагия Назарова
Мать ребёнка: не указана