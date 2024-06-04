Назар Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар Леонтьев

Место рождения

село Белогродня, Малыковская волость, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1739 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1754 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Леонтий Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Санников Федор Назаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Иван Назаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Тимофей Назаров

Мать ребёнка: не указана

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Иван (Мл) Назаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Пелагия Назарова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1762

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