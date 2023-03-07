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Тимофей Назаров

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Место рождения

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Назар Леонтьев

Мать: не указана

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Ефим Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Мокей Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Языково, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Смерть
После 1811
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