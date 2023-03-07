Тимофей Назаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Назар Леонтьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Ефим Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Мокей Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Языково, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Смерть
После 1811